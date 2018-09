Las redes sociales se revolucionaron con el rumor de la nueva pareja de la farándula, 'Tuti' Vargas con Luciano D'Alessandro. Aunque no había nada confirmado, aparte de una foto de ellos almorzando los comentarios no dudaron en llegar. Así respondió Mabel Cartagena ante rumor de Tuti Vargas y Luciano D'Alessandro.

Sin embargo, eso no sería todo. Luego de que Mabel Cartagena comentó una foto de la influencer en la que dice:

Diferentes medios de comunicación sacaron la "primicia" justificándose en las palabras de la presentadora, por lo que esta mañana Mabel no dudo en hacer uso de sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

En una historia de Instagram dio a conocer que la intención en sus comentario no era más que el de una fan. Aseguro que no tiene relación con ninguno de los dos involucrados, pero que le encantaría que fueran una pareja pues serías como "La Barbie y Ken".

Así respondió Mabel Cartagena ante rumor de Tuti Vargas y Luciano D'Alessandro:

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Sep 25, 2018 at 7:42am PDT

View this post on Instagram

Luego de hacer la aclaración, comentó que no se tomen todo enserio. Por ejemplo, con algunos que ha dejado en la cuenta de Mario Casas -escribieron que es su novio- o con Backstreet Boys -vayan a su casa-.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Sep 25, 2018 at 7:43am PDT

View this post on Instagram

Hace poco también se refirió a uno de los temas más coyunturales de la farándula colombiana. Por medio de su canal de Youtube respondió un video en el que aclara alguna de las preguntas que siempre había evadido, y una de ellas sin duda fue su salida del mañanero donde se dio a conocer como presentadora.

"¿Qué paso con Jota Mario y Laura Acuña? La verdad es que no me acuerdo de detalles, no marca ni mi presente, ni mi futuro, yo fui el remplazo de Carolina Cruz, pero no hubo química en el programa", confesó.