Esto es lo que esconden los papás de Javiera en 'Verdades Ocultas'

La llegada de nuevos personajes a 'Verdades Ocultas' ha remecido al público, y pese a que algunos reclaman por el alargue de la trama, la teleserie de Mega sigue liderando en sintonía.

Uno de los personas que se sumaron a la historia fueron Angélica y Samuel, padres de Javiera, quienes quieren deliberadamente impedir su pololeo con Gonzalo.

Cristián Carvajal, actor que interpreta a Samuel, habló en el portal de Mega sobre su personaje, que dañará a más de alguno en la teleserie, partiendo por su familia, pero él no lo ve como maldad: "Él tiene un rigor y las cosas deben estar en su lugar. Cada uno como corresponde, ojalá que no se mezclen. Y esta gente del cité no le parece muy bien", declara el actor.

"Es un tipo muy simpático, casi cómico me parece. Es bien insólito su pensamiento. Y es un ser con dinero, y la gente con dinero puede hacer muchas cosas, y creo que ahí está la maldad de él. Hace y deshace, porque puede hacerlo", declara el actor.

Angélica también ha llamado enormemente la atención por su personalidad. La actriz encargada de interpretarla, María José Necochea, se refirió a cómo se viene su historia para los próximos capítulos.

"Ella no ha tenido herramientas en la vida. Nunca ha hecho nada. Ella es dueña de casa, se ha dedicado a cuidar a su hija, a que la casa esté linda, a que su marido esté feliz", explica.

Además, se refiere a la dependiente relación que tiene con su marido, pero con el paso del tiempo, aprenderá a abrir los ojos y a ver cómo Samuel la trata: "Ella le teme y lo ama, es una relación un poquito siniestra, de hecho, ella le dice papá a él".

