La sorpresa que recibió Martina La Peligrosa por su cumpleaños.

View this post on Instagram

Que si me gustan las sorpresas? SIIIIII ME ENCANTAAAAAN!!! Gracias a mi familia linda de #MiFamiliaBailaMejor por llenarme de felicidad hoy en el día de mi cumpleaños! @pipecalderonoficial @jattinjavier @andreaslmella @alejaslmella @sebastiancarva @jamescarp @pauuferrer @mariadebrigard @fellozabaleta @jimmyzambranof y sus músicos que nos pusieron a gozar! GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODOS!