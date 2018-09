Daniela Ospina no deja de sorprender a sus seguidores, pero esta publicación puso a suspirar a más de uno. En la publicación que hizo el jueves, haciendo honor a los recuerdos de antaño, compartió una foto de ella cuando tenía más o menos la edad de su hija. La foto de Daniela Ospina por la que hablan de Salomé.

Para muchos su look es igual que al de Salomé, incluso con el cabello claro y crespo, es por eso que no dudaron en confundirlas. Pero, no fue todo. La coincidencia entre ellas le dieron a muchos la idea de que posiblemente en unos cuantos años Salomé tendría un aspecto muy parecido al de Daniela actualmente.

"Los recuerdos son nuestros mayores tesoros", comentó la empresaria en la publicación.

La foto de Daniela Ospina por la que hablan de Salomé:

"Daniela es igual a Salomé", "Salomé se parece mucho a ti", "Confirmado, Salomé es idéntica a Daniela, en unos cuantos años la veremos posando como su mamá", "ya sabemos de donde son los crespos de Salomé", "Salomé ya conquista las cámaras como lo hacia su mamá en su momento, en unos cuantos años la veremos como la versión mini de Daniela", comentaron algunos de sus seguidores.

Recordemos que…

Daniela contó cómo su hija, Salomé, ha tomado todo el proceso de divorcio en el programa "Lo sé todo, del Canal 1",

“Salo lo ha tomado bien, yo creo que no es la primera ni la última. Seguramente es difícil una decisión de esas, pero creo que lo hemos manejado muy bien, ella tiene a su padre siempre ahí, al frente de todo y también me tiene a mí siendo la guía en todo este proceso, soy la que siempre está dispuesta a que ella pueda tener un vínculo tanto conmigo como con él”, afirmó.

Te mostramos en video: