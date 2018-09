Luego de que los colombianos la vieran todas las noches presentando el famoso reality de 'MasterChef Celebrity', con su divertido humor, una vez más sorprendió a sus seguidores.

Esta vez por medio de sus redes sociales la presentadora confesó que sufría de unos síntomas bastante peculiares. La confesión de Claudia Bahamón que dejó pensando a más de uno.

En unos videos que compartió en sus historia de Instagram dijo:

"Oigan, creo que estoy sufriendo de cambios hormonales. Enserio, eso ya no da más. Ósea, yo siempre he sabido que las mujeres después de cierta edad como que las hormonas le juegan una mala pasada, ¿me entienden?"

Aunque solamente habló sobre el posible cambio hormonal que estaba experimentando, confesó el argumento de porque llegó a esa conclusión:

"Pero, es decir de repente me da un frío, así mejor dicho que no puedo con el, y después me da un calor ni el hijue…"