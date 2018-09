Así fue la fiesta que le hizo Jessica de la Peña a su hija:

View this post on Instagram

@colorhunt no puedo con este video tan divinooooo!!!! Gracias por capturar estos momentos tan especiales y hermosos del primer cumple de Luna! Gracias @reneecoheng por ese montaje espectacular al que le pusiste tanto amor!!! Gracias a todos los amigos y familia por acompañarnos. Y sí, lloré cuando le canté el happy bday.. y cómo no? Si soy absolutamente feliz y ella es la culpable de eso. Te amo #SoyLunaChalela. TEAMO @ernesto_chalela. Missing @martina_chalela y #Lucy ❤️❤️❤️