El radical cambio de look de Elizabeth Loaiza:

Estaba acompañando a mi mamá a la peluquería y me dio por hacerme capul y ella me dijo: ahora que montes una foto te van a preguntar que si usted es boba o su mamá la peina jajajajaja jajajaja …. Gracias a Dios siempre me ha apoyado en todas mis decisiones. Le dije mamiiii tú me has dicho que haga lo que me haga feliz y hoy quiero cortarme ese capul. 🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃. Cuando me terminaron de cortar el capul me dijo que si quería volver a ser niña, que parecía a las fotos de cuando tenia 7 años…. Les cuento la verdad??? A mi mamá no le gustó porque se me ven las facciones muy marcadas, que los pómulos se me ven gigantes… Ella vive aburrida con esos pómulos de ella, un día fue al cirujano a ver si se los quitaban (SON NATURALES), el Dr le dijo que como se le ocurría, que antes las mujeres iban a ponerse…. A mi me encantó y estoy feliz. Además de que me gustan mis pómulos así grandes 🙄🙈☺️🙃. #cali