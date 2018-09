La impresionante foto de Johanna Fadul sobre cómo quedó su rostro por manchas de sol:

View this post on Instagram

Gracias a mi Dr. Claudia Soto 💛 llegue a las mejores Manos @UNIDADLASERDEPIEL. . Los años de sol, mi embarazo y mi participación en exatlon, dejaron manchas en mi cara que me decían que jamás mejorarían, hoy les comparto mi satisfacción al ver mis resultados y aun no e terminado mi tratamiento. Gracias mi Doctora Claudia y a sus chicas adoradas que trabajan con amor, conocimiento y profesionalismo @unidadlaserdepiel