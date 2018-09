Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas de la farándula colombiana más queridas. Sin embargo, en la última publicación del cantante hizo una confesión que dejó a más de uno pensando. ¿Greeicy Rendón estaría embarazada?

El video en el que aparecen en la playa, al parecer en las playas de Palomino, Mike hace una confesión muy serio.

"Olvídense de esta niña. Me la traje a vivir a esta playa. Ella no va a cantar, no va a actuar más, nada. La voy a preñar", confesó y etiqueto a Greeicy.