Estefanía Borge generó polémica por ser invitada al programa 'El Desayuno'

Nuevamente en el mañanero de 'El Desayuno' sus invitados polémicos se robaron la atención en redes sociales. El turno fue para la exparticipante de 'MasterChef Celebrity', Estefanía Borge.

Algunos de los usuarios -de la red social Instagram- respondieron a la publicación que compartió la cuenta del programa. En la imagen se ve a la cartagenera y en la descripción escribieron:

Sin embargo, en los comentarios -más que halagos- hicieron referencia a su polémica actitud durante el reality.

"Este programa me encanta pero la embarraron llevando a esta 'señora"", "Qué pereza esta mujer nos dañaron la mañana, fue muy evidente que ni el sol que es Yaneth la soporta, porque estuvo lejitos", "Creo el día de hoy la invitada no fue la acorde… desafortunadamente se hizo una mala imagen y creo q llevara tiempo cambiarla", "Con lo amargada que es no enamora ni a un limón, no enamora ni a una leche agria", fueron algunos de los comentarios.