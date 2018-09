Tras el regreso de 'Yo me llamo' a la televisión colombiana las redes sociales hablaron. El estreno no solo dejó excelentes interpretaciones que impresionaron a más de uno, también dejó a unos participantes que sacaron risas. Esta es considerada la peor audición de 'Yo Me Llamo':

Y aunque alguno de los concursantes hizo que más de uno llorara de la risa, este concursante revolucionó las redes sociales. Memes, chistes y algunos hashtag hicieron que a pesar de que su audición fue la peor, sin duda, alcanzó la fama.

Al inicio se le preguntó al participante qué creía que era lo que más en común tenía con el exponente del género, a lo que se refirió a su aspecto físico. Al comenzar la pista de apoyo la canción -'Traicionera'- lo único que alcanzó a pronunciar fue el nombre del artista, pues la letra de la canción se le olvido.

Quizás tenía razón, porque no se sabía ni la letra de la canción. Luego de ese momento las redes sociales no pararon de hacer chistes alrededor de esta presentación.

Lo que pides por internet. // Lo que te llega.#YoMeLlamo pic.twitter.com/AtJDaxoMUG — Yaira had consequences. (@fixmekidrauhl) September 19, 2018

Aunque no fue el único que quedó eliminado por su talento, fue la persona que más movió a los televidentes, y por eso será recordado.

Hasta ahora se emitió un episodio, de aquí en adelante, en la ronda de selección lo más probable es que sigamos encontrando algunos personajes que dejarán la huella por su talento a la hora de tratar de impresionar a los tres jurados.

Recordemos que…

Una vez más la diva Amparo Grisales, el cantante Pipe Bueno y el maestro César Escolar, serán los jurados. Además, una de las novedades fue permitir que personas extranjeras como venezolanos y cubanos, pudieran acceder a estas convocatorias

