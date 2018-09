Valentina Lizcano revolucionó las redes sociales una vez más con un sensual vestido. Pero, los comentarios no solo fueron halagos, no fue el profundo escote de su espalda, sino su cola la que se robó la atención. Aunque el color de su vestido es neutro -negro-, sus seguidores no pasaron desapercibido sus curvas.El polémico vestido de Valentina Lizcano en una noche de gala.

Para muchos lo que se alcanza a ver en la foto en gran parte es por su pose. A pesar de que también se le reconoce que su cuerpo es resultado de su vida saludable y sus rutinas de ejercicio.

"La cola de esta vida, y la otra", "¿Tienes un problema renal?", "¿Qué te paso en la espalda ,espalmo muscular o tienes chaleco ortopédico?", "Parece un centauro ", "Pero de por Dios, es un bebesaurio", "muy bella, tienes cola de pato ", "¡No es lo grande es lo parado! últimamente luces mejor", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La polémica entre los usuarios de la red social no ha parado. Lo que sí sabemos es que en la alfombra roja de los Smart Films no paso desapercibida. La fotografía por ahora cuenta con más de 27 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios.

Recordemos que…

Hace poco la presentadora llamó la atención con un desnudo que compartió en su red social. A pesar de que escribió en la publicación que su intención en compartir este tipo de fotos es registrar sus cambios internos como externos, sin importar lo que la gente le diga, las reacciones no tardaron en llegar.

"La vida son esos momentos que te guardas para siempre sin apegarte y reconociendo que son impermanentes como la vida misma… Pd: foto porque sí, porque quiero, porque me gusta registrar mis cambios internos y externos, porque me da la gana de vivir", comentó.

