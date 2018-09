En esto gastará Greeicy Rendón los 25 mil dólares que ganó en 'Mira Quién Baila':

View this post on Instagram

GRACIAS 🏆 AGRADECIMIENTO es el sentimiento más grande que siento en este momento con cada una de las personas que se tomaron el tiempo de regalarnos su voto… por mi o por cualquiera de mis compañeros que también merecían ganar, porque detrás de nosotros habían sueños, una fundación y la posibilidad de ayudar a muchas personas… Gracias @televisa @univision @miraquienbaila @mquienbailamx por la oportunidad de no solo ser entretenimiento si no de poder ayudar con lo que hacemos. GRACIAS ♥️ Me llevo una historia para toda la vida ♥️ #mqbaila #televisa #univision