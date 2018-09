Desde que se supo que James Rodríguez ha estado interactuando con la ex de Marc Anthony los rumores no han parado. Esta vez la evidencia fue más que obvia. La foto que confirmaría la relación de James Rodríguez con la ex de Marc Anthony.

Si bien Shannon de Lima ha "aparecido"-imágenes un poco borrosas- en algunas historias de Instagram de la hermana y mamá del jugador de fútbol. La mujer de cabello rubio quedó al descubierto después de que se filtraran algunas fotos donde se ve claramente que comparten en Tel Aviv.

Sin embargo, lo que se robó la atención no es que la relación entre los dos quede en evidencia, sino la joya que ella lleva. James en diferentes oportunidades ha posado en sus redes sociales con una cadena de oro con una cruz, en la foto que se filtró ella es quien la lleva.

La foto que confirmaría la relación de James Rodríguez con la ex de Marc Anthony:



Muchos de los internautas se han atrevido a afirmar que la relación entre ellos no es una simple amistad sino algo mucho más serio. Además, los actos de Daniela Opsina también han confirmado las suposiciones.

Al parecer antes de que comenzara el romance la empresaria no dudaba en seguir interactuando con James y su familia. Pero, cuando se supo la nueva relación del 10 de la Selección Colombia, Daniela dejó de seguir a todos en al red social Instagram.

Recordemos que…

James Rodríguez junto a su familia eligieron a Tel Aviv como destino para sus vacaciones. Pero no lo han hecho solos, por medio de redes sociales, se difundió una fotografía del futbolista y la ex del cantante Marc Anthony cenando en un restaurante.

Días antes, Maria del Pilar Rubio, la madre de James, compartió en sus historias de Instagram una foto en la que se ve a Shannon en la parte de atrás, pero que segundos después eliminó.Sin embargo, algunas cuentas alcanzaron a capturar la imagen.

