¡Rompió silencio! Alejandro García habló de todo lo que pasó la noche de la pelea con Eileen

En esa entrevista. El actor no reconoció que golpeó a Eileen Moreno. Alejandro García habló de todo lo que pasó la noche de la pelea con Eileen:

“Aquí la vedad es que se han manejado los términos y el proceso de una maneja muy subjetiva. Yo quiero pedirle disculpas a mi familia y a todas las personas que han estado involucradas”, manifestó.

Luego empezó a contar su versión de los hechos:

“Inicialmente pienso que se me han violado ciertos derechos, como a la honra, al buen nombre y al debido proceso. Solo han tenido una cara de la moneda. Yo no soy responsable porque yo estaba durmiendo en ese momento y Eileen allanó mi casa y me empezó a atacar cuando yo estaba dormido. Mi reacción fue en legítima defensa”.

Al ser preguntado por el parte médico, Alejandro García le respondió: “Yo no soy doctor. Y esa información médica no ha sido corroborada por mis abogados”.

Y agrega:

“Hubo varios momentos que no conocen. Primero llegó una ambulancia. La revisaron y le dieron de alta. Luego, nos llevan en una patrulla y nos dejan en libertad a ambos”.

Alejandro García habló de todo lo que pasó la noche de la pelea con Eileen:

Sobre los hechos, el actor dijo:

“Es una versión acomodada. No puedo entender cómo Eileen no puede reconocer la verdad y cuenta solo una parte de la historia. Nosotros estábamos en una cena que organizó Gabriel Blanco. No estábamos invitados, pero como estábamos en el apartamento hacíamos parte de la cena. Fueron unas 8 o 10 personas. Ella estaba tomando vino con una amiga. Yo la invité a la cena. Cuando estábamos en la cena, después de las 10:30, estábamos tomando vino blanco, ella estaba a mi lado…Yo agarro mi celular, abro Instagram y se abre la foto de una mujer. Es normal que aparezca cualquier tipo de foto en Instagram y ella me rapa el celular y me pregunta quién es esa mujer y comienza a borrar los mensajes. Ella ya no estaba en su 100%, estaba afectada por el trato y ya ustedes habrán visto el trato de ella hacia mí. Yo le reclamé por lo que estaba haciendo y ella me empezó a insultar. Yo le digo: bueno, entonces pásame tu celular y nos revisamos ambos. Cosas que pasan, un juego de niños. Ella sigue y sigue, se le empezaron a cruzar los cables. Me empezó a dañar la noche, yo agarro el celular de ella y me voy al cuarto porque ya estaba cansado. Son cosas de niños”.

Continuó diciendo:

“Ella también se va al cuarto y empieza a insultarme. Aparece alguien que estaba en la cena y ella empieza a decir que Alejandro me pegó. Y yo dije: ¿Qué? Empezó a amenazarme, a decirme que iba a hacer un Instagram Live. Yo ahí dije que eran acusaciones infantiles, pero bastante graves. Ahí es donde ocurre el video que ya conocen. Son 8 minutos donde ella dice que yo la golpeé. Ella se fue calmando poco a poco. Yo le decía que se calmara y que tomara aire. Cuando se calma se va a otra habitación, yo me encierro en el cuarto y luego ella siguió en la sala, en la reunión. En un momento Gabriel (el manager) le dijo que esa no era la cena de Alejando y que se calmara. El hermano de Gabriel, Óscar, le pide que vuelva a mi cuarto y que arreglemos las cosas. Entonces yo dije Ok, hablemos. Óscar se va, Eileen entra al cuarto y le pone seguro a la puerta. Y me pide que me arrodille y que le pida disculpas. Después de golpearme y darme cachetadas, ella se va”.

Ahí es cuando Eileen decide hacer la maleta y salir del edificio. “Ella salió del edificio por sus propios medios aproximadamente a las 4 de la mañana. Luego vuelve a mandarme mensajes al celular insultándome. Yo llamo a la portería y le digo al portero que Eileen Moreno tenía prohibida la entrada a ese edificio. Buscó la manera de entrar, subió, entró a mi cuarto y me empezó a atacar. Yo estaba dormido. Mi reacción fue en legítima defensa. En esta riña, en este forcejeo, me detuve, me doy cuenta que es ella. Yo la agarro y la empiezo a llevar al ascensor. No del pelo sino de los brazos. Ella se devuelve y le toca a Gabriel. Él le abre y se encierra con Gabriel en su cuarto. En ese momento ya tenía un poco de sangre en la nariz. Parece que fue ahí que ella empieza a acomodarse la sangre en la cara”.

Cuando le preguntan si él la golpeó, Alejandro vuelve a decir:

“Yo estaba dormido, así que no recuerdo cómo fue. Fue una respuesta intuitiva. Yo no puedo decir que la golpee. Yo jamás le alcé la mano. Los accidentes pasan. Yo me estaba defendiendo de una agresión. ¿Qué te puedo decir? Hay una reacción”.

Sobre el video en el que Alejandro aparece de rodillas, él aseguró:

“Cuando veo su sangre yo me doy cuenta que está herida. Yo entro en shock. Ella sale de la habitación de Gabriel y dice que va a llamar a la Policía. Yo bajo con ella ya preocupado. Yo le digo: vamos al hospital y te pago lo que sea necesario. Le insistí para que arregláramos las cosas. Ahí fue cuando yo le dije que le daba lo que fuera porque estuviera bien. Cuando yo me le empiezo a arrodillar ella me empieza a decir: Quiero que te largues y que te pierdas de mi vida. La grabé porque quería dejar constancia el comportamiento de ella. Yo jamás he justificado lo que pasó. Yo soy videografo también y por eso grabé todo”.

También afirmó que Eileen Moreno fumó marihuana:

“Tengo entendido que Eileen fumó marihuana. Hay testigo que dicen eso”.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: