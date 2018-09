La tierna serenata del vocalista de 'Piso 21' a su pequeña hija:

View this post on Instagram

Aunque sean muchas las palabras que siempre te quiero y puedo decir al tratar de describir cómo me siento contigo debes saber que son pocas al lado de todo lo que me haces sentir. Cada día contigo es una nueva experiencia y forma de ver el amor en su máxima expresión, haces que el amor sea y se viva rico , cómodo , libre , próspero, feliz , bondadoso, especial , espiritual, sublime y un millones de cosas más , solo positivas que para mi por eso puedo afirmad que es un placer disfrutar cada segundo de mi vida a tu lado. Desde el día que le dije a Dios que si me ponía en tu camino sería una persona totalmente entregada a esa persona (tu) y Dios me dió la posibilidad de hacer ese sueño realidad , sabía que era para algo grande , gigante , enorme. Juré respetarte por siempre ante los ojos de él y mírame aquí en frente a ti , mi familia , tu familia , nuestra hija, dando este importante paso que cada vez nos acerca más ese sueño de tener su bendición en una unión para siempre. Me asombro cada día por tu forma de llevar las cosas, no importa que sea, a todo le sacas hasta sus más pequeños detalles y haces que los que te rodeamos nos sintamos los más afortunados de poderte disfrutar, pero hoy el afortunado soy yo, tengo que seguir dando gracias por que estoy acá para seguir ratificando ese amor, admiración y respeto que te tengo a ti, a la mujer de mi vida, mi alma gemela, mi mejor amiga, confidente y a partir de hoy, ha mucho honor, mi esposa Coincidir?? Si será con incidencia? 7 mil millones de personas en el mundo, 5 continente, dos polos, 194 naciones o pases, 7 mil idiomas y todavía me siguen llamando suerte? No… Yo creo qué hay más , hay más para nosotros dos, nuestra familia y con ella todo lo bueno que vendrá!! Te amo por siempre!