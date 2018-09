Carolina Soto ha cautivado las redes sociales. Con cada publicación los internautas no tardan en interactuar con ella, es por eso que luego de un buen tiempo sorprendió a más de uno con una foto en vestido de baño. La polémica foto de Carolina Soto en vestido de baño.

Si bien conocemos que hace poco menos de un mes dio a luz a su hija Violetta, muchos quedaron sin palabras. Y, es que, antes de leer detenidamente muchos se lanzaron a criticarla. Al parecer a muchos les generó molestia que no tomara un tiempo prudencial para exponerse de esa manera, pero lo que no se dieron cuenta es que era un recuerdo.

Tanto halagos como críticas fueron el tema de discusión en el perfil de la caleña -muy pocos se fijaron en la descripción que decía:

" #TBT (recuerdo de jueves de antaño)¡Ay que delicia, un día para recargar en la playa!"

La polémica foto de Carolina Soto en vestido de baño:

"Unos días de haber tenido bebé. No hay que abusar de una dieta, es de tener cuidado. Hay mujeres que se han quedado locas porque se dan una mala brisa, de río o de mar. No hay que pensar que eso es cuento viejo que las cosas han cambiado. Todo sigue igual y una dieta, es una dieta", "¡Uy cómo así! Carolina debe cuidar su dieta, yo no me cuide y casi quedo loca", "Carolina Soto se la pasa publicando fotos de su cuerpo, será que eso es lo único que le importa", escribieron algunos.

Mientras otros usuarios de la red social respondieron que se trata de un recuerdo de hace mucho tiempo, de hecho cuando se encontraba embarazada de su segunda hija. Además, de comentar que se veía igualmente hermosa en este momento.

