Luego de que la actriz Eileen confesara en una entrevista de La W cómo su compañero sentimental, -el actor colombiano Alejandro Enrique García Manrique-, la violentó causándole cinco meses de incapacidad, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Las pruebas siguen apareciendo, esta vez fue Graciela Torres, 'La negra candela', quien intervino. Eileen Moreno confesó que le advirtieron antes de su relación con Alejandro García.

En su cuenta de Instagram la polémica periodista compartió la recopilación de entrevistas en la emisora Radio Online, la cual es dirigida por 'La negra Candela', donde tanto Alejandro García como Eileen Moreno hicieron parte del programa.

A post shared by Graciela Torres Sandoval (@negracandelaoficial) on Sep 14, 2018 at 5:57am PDT

Pues en pocos meses de haber tomado la decisión de radicarse en México por proyectos laborales y por sostener su relación con Alejandro, la actriz pasó a vivir un infierno según ella.

Eileen Moreno confesó que le advirtieron antes de su relación con Alejandro García:

"Me fui con muchas ilusiones y sueños… con ganas de seguir trabajando. Saben, mucha gente me dijo que tuviera mucho cuidado, pero no me hablaron con claridad simplemente me decía 'No me cuadra (Alejandro)""