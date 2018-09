Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas de la farándula colombiana más queridas. Aunque los dos son transparentes con sus seguidores la cantante decidió hacer una ronda de preguntas en su Instagram. Así respondió Greeicy Rendón cuando le preguntaron por la boda.

Entre risas confesó que: no hacia dieta para lograr su cuerpo -de hecho ni siquiera le gusta comer verduras-, tiene más de 20 o 21 animales en su finca, y una razón que tiene para no usar "calzones" es porque le parecen muy incómodos.

Además, una de las preguntas curiosas fue si se consideraba grosera. Aseguró que no, que con las personas no es grosera, pero que a veces sí usa palabras de alto calibre.

Finalmente le preguntaron que ¿el anillo pa’ cuándo? frase de la popular canción de Jennifer López, y la artista aseguró que no sabe cuándo, pero que va a pasar.

Así respondió Greeicy Rendón cuando le preguntaron por la boda:

"Realmente no sabemos, pero creo que antes de casarnos tenemos otras prioridades. Un anillo no nos hacer querernos más ni menos, pero bueno. ¡Eso va a pasar!", concluyó.

Recordemos que…

Este año la presentadora sorprendió a Mike Bahía con un romántico gesto en La capital francesa. Junto a miles de personas Greeicy llegó a sellar su amor de forma simbólica colgando un candado en el barandal del puente de las Artes o 'El Pont des Arts', en el que se observa grabando de Mike junto a su nombre.

Fue la misma Greeicy Rendón quien compartió la instantánea de este momento con sus más de tres millones de seguidores demostrando la firme promesa del amor eterno. Las reacciones no tardaron en llegar, cientos de sus seguidores le dieron me 'Me gusta'a la publicación, mientras otros miles prefirieron comentar el romántico gesto.

Aunque el mensaje va dedicado hacia sus seguidores, es más que obvio que la intención de la fotografía es para demostrar el cariño que la caleña le tiene a su pareja, quien no dudo en comentar la instantánea.

"Me mataste con ese zoom ceviño", escribió el cantante haciendo referencia a que en el candado negro que está colgando la intérprete de ‘Amante’ dice: 'Mike y Greecy', en tinta blanca.

Te mostramos en video: