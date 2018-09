Esta participante de MasterChef confesó que sufrió maltrato físico por su pareja

View this post on Instagram

Lo pensé mucho para atreverme a escribir acerca de este tema pero mi corazón, mi responsabilidad social y mi rol de mamá no me permite quedarme callada😨 Necesito contarles que yo también fui víctima de violencia por parte de mi pareja durante mucho tiempo😥 antes de que llegara a mi vida mi héroe y ángel de la guarda @juanpablollano ✨🙏🏻 y como yo, se que muchas mujeres pasan por lo mismo a diario y no se atreven a hablar y denunciar por miedo, terror y pánico tal y como me paso a mi, prefería decirles a mis familiares y amigos que había tomado bastante licor (cuando no me gusta el trago) o que me había caido o que había sido víctima de una pelea callejera etc etc… una y mil excusas tratando de justificar o de no correr más riesgos y mientras tanto 'el personaje' mirando a los ojos y con la frente en alto a todos los que me rodeaban💔 De esto hace ya 20 años y apesar de que ha pasado el tiempo y no me duele de la misma manera porque el dolor se transformó en aprendizaje y ya hace parte de una historia que me enseñó muchas cosas y del que hasta agradezco la mujer que soy ahora… cuando veo que todos los días pasa algo así me duele mucho, me revuelve la sangre, se me estremece el corazón, se me pega el estómago de la espalda, pero también me lleno de seguridad y de empoderamiento para decirles que no se queden calladas, que no teman, que no se dejen amenazar por nadie🌹 Esto es una cadena de dolor, peligro e impotencia en el que no solo estamos las víctimas sino nuestros seres queridos y quiénes nos ven y no es justo que por no tener el valor no rompamos esta cadena! Esto puede pasarnos a tod@s pero si DENUNCIAMOS UNIDAS podemos lograr que no haya #NIUNAMAS 🙌🏼 #Repost @eileenmorenoact ・・・ Autorretrato, por esta razón, estaba distanciada. Muchas veces oímos frases así: ella lo provoco, quien sabe que hizo, seguro es una perra y por eso la cascaron, se lo merecía… frases que empiezan a calar en nuestro inconsciente y que poco a poco adoptamos como nuestras, NADA JUSTIFICA UN GOLPE, NADA JUSTICIA VIOLENCIA, NADA JUSTICIA LASTIMAR A OTRA PERSONA… Hoy empezamos esta campaña… Ni una más, porque necesitamos unirnos!#yosidenuncio