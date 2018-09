Aunque el matrimonio de la empresaria y deportista acabó en julio del año pasado, muchos insisten en que su ruptura es mentira. Daniela Ospina cuenta cómo Salomé tomó la separación de James Rodríguez.

Sin embargo, Daniela Ospina reiteró que esto no solo no es verdad, sino que no regresaría con el jugador. Así lo contó en el programa "Lo sé todo, del Canal 1", cuando le preguntaron si existe una posibilidad- por remota que sea- de volver. "No creo", respondió ella entre risas. Daniela Ospina cuenta cómo Salomé tomó la separación de James Rodríguez.

Por otro lado, Daniela contó cómo su hija, Salomé, ha tomado todo el proceso de divorcio.