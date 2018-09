Desde agosto, James le ha dado "like" a todo lo que postea Shannon de Lima, la ex esposa del cantante Marc Anthony. A James le gusta la ex de Marc Anthony y estas serían sus señales.

Al parecer, los dos se habrían conocido los últimos días de julio en Miami, cuando el jugador acompañó a su club, el Bayern Múnich, en amistosos de pretemporada que se jugaron en Estados Unidos. Y, qué casualidad. De ahí en adelante, comenzaron a llover "likes" de James. Pero ha sido mutuo. Incluso De Lima ha intercambiado comentarios amistosos con la hermana del volante.

Y crecieron más los rumores cuando los dos fueron vistos juntos en un restaurante en Tel Aviv (Israel). Y aquí, todas las pruebas…

Solo el tiempo dirá qué pasará con este acercamiento.

