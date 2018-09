Antes y después: 4 actores de Hollywood que conocemos calvos y así se veían con cabello

En el mundo de la farándula muchos famosos de Hollywood le han dicho adiós al cabello y han optado por lucir calvos para ser más atractivos. Estudios señalan que el 55% de la población masculina llegará a perder su cabello en algún momento de la vida. Es por ello que algunos actores famosos hicieron de este defecto una cualidad.

Acá te mostramos cuatro celebridades de Hollywood que antes lucían abundantes “melenas” y ahora son reconocidos por sus “cabezas peladas”. Algunos lucen irreconocibles cuando tenían cabello.

Dwayne Johnson

Con cabello, Dwayne Johnson no se parece a la súper “Roca” de las películas de acción. En su juventud, el actor lucía una prominente melena rizada. Esto confirmó que Dwayne no es calvo por predisposición genética, sino por elección propia.

En 2017, el actor explicó a sus fans en su propia cuenta de Twitter por qué decidió raparse la cabeza. “Soy calvo porque mi cabello es una mezcla entre un afro y el pelo de un escroto de llama”, dijo en esa oportunidad.

Johnson jugó fútbol americano en la Universidad de Miami, donde ganó un campeonato nacional en 1991. También fue luchador profesional, tal como su padre Rocky Johnson y su abuelo Peter Maivia.

Samuel Jackson

A sus 69 años, Samuel Jackson está más activo que nunca y ha aparecido en decenas de películas taquilleras en Hollywood.

Su calvicie si es por el paso de los años, aunque en la juventud lució una abundante cabellera afro, color negro. Ya con su edad ha interpretado varios personajes en el cine con la particularidad que usa “pelucas” que el mismo paga de su bolsillo.

Como dato curioso, Samuel fue acomodador a los 19 años en el funeral de Martin Luther King. Y a comienzos de su carrera tuvo que luchar con problemas de alcoholismo y drogadicción. Eran los tiempos en los que actuaba en teatros de Broadway.

Bruce Willis

En los últimos años, Willis, el famoso “Duro de Matar” también sufrió de Alopecia, la conocida enfermedad por la cual se produce una pérdida anormal o rarefacción del cabello.

En una entrevista con la revista ‘Fotogramas’, en 2011, admitió que este tema era del pasado y que vivía feliz con su “calvicie”.

“El aspecto que tengas no importa demasiado si tengo cabello o no tengo, si soy calvo. Más que nada porque no es lo que provoca que la gente te quiera más o menos. Yo soy muy feliz con esta cabeza pelada y me han dicho que luzco 10 veces más sexy”, señaló Willis.

Vin Diesel

El reconocido compañero de Paul Walker, Vin Diesel no siempre fue calvo. El protagonista de la saga de “Rápido y Furioso” se graduó en 1985 en la “Anglo American School” de Nueva York, y en ese tiempo lucía una frondosa cabellera.

Vin Diesel dejó ese corte de cabello “rapado” como parte de su estilo. Y es el mismo que lo ha acompañado desde sus inicios en el cine. Según sus declaraciones, él no sufre de calvicie o algún problema capilar.

“No, para nada, no soy calvo y no sufro de eso. Me gusta este estilo, va conmigo y me agrada”, dijo el actor en una entrevista, a finales de 2017.

En 2015, la web española '20 minutos' lo colocó en el puesto 14 de los hombres más “bellos” de todo el planeta.

Te recomendamos en video