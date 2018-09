La razón por la que Valerie Domínguez regresa a Colombia

View this post on Instagram

OMG arrancó esto…🙈 Hoy cargo mis maletas, cajas y un par de cosas más para volver a casa. Me voy feliz, porque los comienzos implican renovación. Gracias LA por tanto🙏🏼❤️… 🔜 Bogota📍#packinghouse #MiTierraMeLlama #backhome