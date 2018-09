El intenso encontrón entre Julio César Rodríguez y el "Pollo" Valdivia por episodio con Fran Undurraga

Una encendida discusión fue la que se registró este lunes en el late "Síganme los buenos", cuando Julio César Rodríguez enfrentó al "Pollo" Valdivia por un episodio ocurrido en su programa "Toc Show" de UCV.

En él, la modelo Fran Undurraga tuvo un problema con su vestuario, por el que casi quedó en topless durante un capítulo. Pero luego de pedir que eliminaran las imágenes, el momento fue transmitido igual.

El animador recordó esta situación y encaró a Valdivia. "Yo la entrevisté (a Fran Undurraga) y tú dices que se estaba haciendo la afectada", dijo Julio César Rodríguez. Sin embargo, Valdivia respondió que "No. No dije eso. Lo que pasa es que ella quería que sacáramos es parte, y no poh. Ocurrió en vivo. Pasó. Por lo tanto nosotros lo trabajamos de ese modo".

Fue en ese momento que la discusión se comenzó a intensificar, pues Valdivia insistió en defender su postura de no quitar escenas de los programas grabados porque prefería asumir las consecuencias. Algo que no le gustó nada a Julio César, quien lo siguió enfrentando.

Te puede interesar:

"Qué pasa si un trabajador tuyo, como ella, una empleada de la productora, te dice a las seis de la tarde, ‘sabes que yo me siento mal si sale mi pechuga al aire’. Por muy en vivo que sea, tú tienes la posibilidad de cortar. ¿Tú no la cortas?", señaló el animador.

"No", le dijo Valdivia, "porque lo que pasó, pasó. O sea, desde ese punto de vista, asumo. Puede que me equivoque. Pero este negocio, y la televisión en particular, es correr riesgos y asumir que de repente alguien sí se puede enojar", explicó.

"Pero ahí fue algo que pasó, ocurrió, y yo consideraba que no era algo tan escandaloso. Puede que esa persona se haya sentido afectada. Si es así, uno después se disculpará", insistió.

Palabras que Julio César rechazó completamente y a las que se dirigió en duros términos. "Perdóname que te lo diga, pero ahí tú estás hablando desde tu ego tremendo", dijo.

"Lo que te salió recién es un espejo de un ego que no cabe acá poh weón", finalizó.

Te recomendamos: