Sofia Richie, la novia 15 años más joven de Scott Disick, rompe el silencio

Mucho se ha comentado sobre la relación de Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian, con la modelo de 20 años, Sofía Richie, Pues su diferencia de edad es muy pronunciada, al punto de que él casi le dobla la edad a ella. Lo cierto es que ambos han sido muy herméticos sobre los comentarios que emiten y muy rara vez han hablado sobre la relación entre ambos. Pero finalmente ha sido ella la que ha roto el silencio.

El periódico australiano Sydney Morning Herald logró que Sofía se abriera con ellos para su sección 'The Goss, allí la modelo finalmente compartió detalles de su relación y como se siente con un hombre mayor y con hijos, como él:

También compartió su postura sobre toda la atención mediática que ha recibido desde que inició su relación con Scott:

"Trato de no centrar mi atención en todos esos chismes sobre nuestra relación, pero llega un punto donde de verdad es muy difícil evitar no leerlos, claro, debo confesar que también me divierto. Pero hay momentos donde exageran. Todo es tan falso que prefiero no leer porque me enojo demasiado".