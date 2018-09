Algunos días atrás la presentadora Carolina Soto dio a conocer una foto de su abdomen plano, a tan solo una semana de ser mamá. La imagen sin duda dejó sorprendidas a varias de sus seguidoras, quienes le pidieron que revelara su secreto para bajar peso tan rápidamente. La historia de Instagram de Carolina Soto que se arrepintió y decidió borrar.

Ella les respondió a sus seguidoras con videos que subió como historias de Instagram.

"Estoy dedicada a mi gordita, sin embargo, hay que admitir que todas nos queremos ver y sentirnos muy bien. Yo he tenido la fortuna de tener una súper genética, es por eso que en ocho días no he hecho nada, estar en mi casa dedicada a mis dos hijos, pero obviamente uno intenta ayudarse con cositas, yo tengo una media, no una faja, y tomo mucha agua", dijo.