Esta colombiana que ha tomado popularidad por medio de las redes sociales; es empresaria, Dj, imagen pública y próximamente será profesora. En sus constantes videos la vemos animando a sus seguidores a perseguir sus sueños; sin embargo, recientemente dejó a más de uno sorprendido cuando confesó que se cansó de 'rebuscársela' luego de un inconveniente con una 'amiga'. 'Epa Colombia' expuso a una amiga que la estafó.

En su primer video, 'Epa Colombia' comenzó a describir los componentes que tiene una amistad, continuando con su relato confesó que una supuesta amiga visitó su peluquería acompañada de su familia. Los mejores tratos de sus empleados fueron hacia ellos; sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando las personas a la hora de pagar le dieron dos billetes falsos de 50 mil.

Con lágrimas en los ojos le confesó a sus seguidores que ella no entendía porque le ocurrían este tipo de cosas, si ella es una persona que obra bien. Además, admitió que por este tipo de situaciones ella se cansa, aunque sabe que es exitosa en todo lo que emprende porque lucha por ello.

"Uno a veces cree que tiene amigos en la vida, pero no. Una amiga se va disque a mi peluquería a hacerse las uñas y el cabello con su familia y me mete dos billetes falsos de 50 mil. Dios bendice cada día mi peluquería, qué tristeza que hayan personas tan deshonestas en la vida", comenzó diciendo.

"A mí me da mucha rabia porque yo obro muy bien y tener esta clase de amigos, que en vez de ayudar intenten hundir, que tristeza. Yo me boleteo en las redes sociales, en la calle, porque soy guerrera, me gusta rebuscármela y a mí me duele que me pasen cosas como estas. Ustedes son mi única motivación", finalizó diciendo con lágrimas en los ojos.