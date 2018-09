Jota Mario Valencia es uno de los presentadores más icónicos de la televisión colombiana por su larga trayectoria, sin embargo, luego de que se conociera que su programa Muy Buenos Días llegaría al final, se han levantado rumores sobre su despedida en la televisión nacional, pero hasta ahora confesó a lo que se dedicará. A esto se va a dedicar Jota Mario tras final de Muy Buenos Días.

Durante una reciente emisión del programa, el presentador confesó que se dedicará a una profesión muy millenial, será Yotuber, confirmó igualmente el medio Minuto 30. Sin embargo, el periodista se reservó los temas que tendrá y cómo será su formato. Lo que muchos no dudan es que así como fue el productor y director del programa mañanero, no cabe duda que con propio canal no será la excepción.

Esto deja pensando a más de uno, pues hace un par de años en una entrevista que tuvo con el periódico El Tiempo reveló, en ese momento, que cuando se retirara del programa tendría muchas cosas a las cuales dedicarse, entre ellas:

"Tengo muchos libros que leer, muchos por escribir, muchos programas de TV por inventar, conferencias por dictar y paseos por hacer".

A lo que sea que se dedique el periodista, sin duda, sorprenderá a sus seguidores.

Por otro lado su compañera Adriana Betancur, confirmó que fue reubicada por el canal en el nuevo programa 'El desayuno', que será presentado por Iván Lalinde junto a Yaneth Waldman, en el mismo horario que venía manejando.

Mientras que Laura Acuña sigue estando en la boca de muchos con los continuos rumores de que será parte de la competencia, pues ahora la revista TvyNovelas puso por escrito en su última edición la posibilidad de que sea parte del mañanero 'Día a Día', junto a su amiga Carolina Soto.

