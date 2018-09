Comenzó la recta final del reality que ha puesto a más de uno con los pelos de punta. Por ahora conocemos dos de los concursantes que se jugaran todo en la cocina para obtener el primer título de MasterChef Celebrity Colombia, y como bien lo veíamos venir Estefanía Borge ya tiene su pase asegurado. La razón por la que Estefanía Borge no se despidió de Carlos en Masterchef.

A pesar de que muchos no dudan de su talento para la cocina, tampoco le perdonan la actitud que ha tenido con sus compañeros, especialmente con Carlos Hurtado. Luego de que el actor se retirara de la competencia, porque según él su carácter le jugara una mala pasada, procedió a despedirse de sus colegas con un abrazo, sin embargo, la cartagenera se fue sin el gentil gesto.

Para nadie es un secreto que Carlos y Estefanía tuvieron sus peleas en varias ocasiones, es por eso que para muchos en el momento de despedida no fue tan emotiva, como lo ameritaba; recordemos que el actor fue uno de los concursantes que más progreso dentro de la cocina de MasterChef.

Las redes sociales no dudaron en opinar acerca de lo ocurrido, dejando en claro que el grosero gesto es uno de los muchos que la actriz ha demostrado en el reality. Ante los comentarios de sus seguidores, Estefanía decidió responder, pero su respuesta no tuvo el impacto positivo que esperaba, para algunos es solamente una "excusa para no aceptar que fue grosera". En una de sus recientes publicaciones ella compartió una foto con la descripción que dice:

"Si no te preguntan, guarda silencio".

La razón por la que Estefanía Borge no se despidió de Carlos en Masterchef.

Los comentarios no tardaron en llegar por lo que decidió responder por qué no se había despedido de Carlos diciendo:

"No fui capaz, no te alcanzas a imaginar lo que detesto las despedidas. Nunca me despido es real, me duele mucho".

Te mostramos en video: