Victoria Backham se vuelve a vestir como Posh Spice para Vogue

No cabe duda de que Victoria Beckham es un ícono absoluto en todo el sentido de la palabra, con su estilo inconfundible, con la música que pudo hacer con las Spices Girls, y hasta con su inconfundible sentido del humor, Victoria lo tiene todo para ser una referencia viviente de una época llena de talento y muchas ideas.

Así quedó registrado en un video para la edición de la Vogue inglesa en su edición de octubre, que no solo la muestran a ella con sus cuatro hijos en portada, sino que además Victoria grabó un material audiovisual donde nos hizo regresar en el tiempo para retomar sus raíces como una de las Spice Girls, ella misma recreó algunos de sus looks más emblemáticos.

EL divertido video nos muestra la resurrección de la Posh Spice con aquel emblemático catsuit de PVC que usó para uno de los videos más recordados de las Spice Girls, "Say You Be Be There". Así mismo la vemos usando el vestido plateado del concierto despedida de las Spice Girls que usó en 2007 así comos sus recordadas plataformas de Buffalos.

En el clip, Victoria no solo recrea los looks del Spiceworld Tour, también interpreta algunos fragmentos de las letras de las canciones que la lanzaron a la fama mundial, esto en compañía del editor en jefe de la revista británica, Edward Enninful.