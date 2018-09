Los 7 romances que tuvo Lady Di mientras estuvo casada

De acuerdo con el documental 'The Story For Diana', Lady Di siempre buscó el amor en los brazos de otro hombre debido a que se sentía sumamente triste y vacía por la relación extra marital del Príncipe Carlos con Camila Parker, quien además, era una persona muy cercana a la Casa Real.

Durante los 15 años que duró el matrimonio con el Príncipe Carlos, Diana mantuvo algunas relaciones amorosas con otros hombres, mientras que el primogénito de la Reina Isabel continuaba su romance con Camila Parker.

Sin embargo, aunque eran rumores, los amoríos de Diana de Gales nunca se pudieron comprobar al 100%, hasta que hizo pública su relación con Dodi Al Fayed.

Era una persona sumamente importante en la vida de Diana, incluso hay documentales que aseguran que de no haberse casado con el Príncipe Carlos, lo habría hecho con el ex oficial de caballería del ejército británico.

Debido a los compromisos de Carlos, quien permanecía alejado de su familia por mucho tiempo, Hewitt se convirtió en un personaje muy cercano para Lady Di, e incluso para los príncipes William y Harry, quienes le tomaron cierto cariño.

Sin embargo, uno de los puntos clave de este hombre en la vida de la princesa de Gales, es que en algún momento surgieron rumores que ponían en duda la paternidad de Carlos con el Príncipe Harry, a quien le encontraron un gran parecido con James por la cabellera pelirroja.

No obstante, la transferencia del ex oficial de caballería a Alemania terminó con esta relación.

Este hombre fue su guardaespaldas, de quien aparentemente la princesa se enamoró profundamente. Según algunas grabaciones que aparecen en el documental Diana en sus propias palabras, se asegura que ella había pensado seriamente en dejar todo, incluida la realeza para vivir plenamente su romance.

"Cuando tenía 24 o 25 años, me enamoré profundamente de alguien que trabajaba en ese entorno. Y me parecía bien dejarlo todo… y simplemente marcharme a vivir con él. Él me decía que le parecía una buena idea también”, indicó Lady Di en una grabación inédita.