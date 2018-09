MasterChef es uno de los realitys que más ha cautivado a los colombianos, así ha quedado evidenciado en su posición dentro del rating. Sin embargo, no solo se ha quedado con los televidentes, la convivencia de sus participantes también ha dado mucho de que hablar en redes sociales. Las tres peleas más fuertes en MasterChef Celebrity.

En su recta final los dados están casi dados, es por eso que recordamos las tres peleas que han sacado lo peor de los involucrados y cómo han reaccionado las redes sociales.

La primera discusión que se generó en redes sociales fue luego que participantes se enfrentaron a un reto de eliminación donde tuvieron que cocinar cuello de gallina, luego de que Catalina Gómez comentara en varias ocasiones que sufre de ornitofobia (fobia a las aves).

Aunque uno de los jueces le ayudo, a la actriz le costó mucho realizar el reto, pero lo que se robó la atención fue cuando Estefanía Borge hace una broma sobre la situación y parece molestar a Catalina por su fobia. Para muchos televidentes fue normal, pues en capítulos anteriores se había hablado de una supuesta rivalidad entre las mujeres; sin embargo, los televidentes no dudaron en reaccionar por su actitud.

En un reto de la caja misteriosa, la cartagenera se tuvo que enfrentar a un reto grande y poco tiempo, cuando entró al mercado para tomar los alimentos necesarios para su presentación la presentadora le dice que le quedan pocos segundos, lo que ella lo toma agresivamente y le responde

"No me hables 'Clau', no me hables", dijo Estefanía dejando asombrada a la presentadora.