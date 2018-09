Las emotivas palabras que Daniela Ospina le dedicó a su hermano:

VINCHO ! 👨🏼 Como pasa el tiempo y ya son 30 años, y aun sigues siendo esa misma persona que cuando abri mis ojos por primera vez vi , era un parcerito para toda la vida , alguien con quien jugar , pelear y hasta entender que eras el preferido de la casa. Fuimos creciendo y disfrutando cada etapa de nuestras vidas siempre muy unidos , aprendiendo tanto de ti año tras año y no me pudieron regalar mis padres mejor ejemplo que TU . Un hombre extremadamente noble , amoroso , humilde , respetuoso , familiar ! Gracias a Dios por tu vida , a ti por regalarme unos sobrinos maravillosos y ser ese ejemplo como padre , esposo , hermano e hijo . Que sean mil años mas de poder disfrutar de ese ser humano que eres . Un jugador que nos infla el corazon pero un ser humano que toca mas alla del alma . 💖🎂🍻 @d_ospina1

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Aug 31, 2018 at 1:19pm PDT