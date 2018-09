Juana Valentina Restrepo, hermana menor del futbolista por parte de mamá, ha mostrado a través de su cuenta de Instagram sus impactantes curvas, producto del ejercicio constante y disciplina que la han llevado a triunfar en las pasarelas nacionales. Sus redes sociales han sido sus primeras plataformas para mostrar su trabajo, es por eso que no duda en compartir algunas de sus mejores fotos. La épica respuesta de la hermana de James a seguidora que la criticó.

Aunque reconoce que no es perfecta y hasta en momentos haga chistes acerca de ella misma, esta vez dejó a más de uno con la boca abierta luego de que le contestara de una contundente manera a una seguidora que la crítico en una de sus recientes fotos, donde aparece con una camisa de boleros y un jean alto.

"¿Por qué siempre tienes que poner la boca así?, en todas las fotos y vídeos haces el mismo gesto con la boca, ¿tienen algún problema?", escribió una usuaria de la red social. A lo que ella le respondió: "Vida mía, porque me gusta, ¿te molesta?"

La controversia en la publicación duro muy poco pues sus seguidores no dudaron en apoyarla diciendo que es una de las mujeres colombianas más reconocidas a pesar de su corta edad y que su belleza es innegable haciendo la pose que sea.

"Has sido un ejemplo de superación, me ha enseñado que los problemas se solucionan enfrentándolos, que no hay que tenerle miedo a nada, hay que arriesgarnos, que el que no arriesga no gana", "Juana es muy hermosa maravillosa", "Eres hermosa y pon tu boca. Tus ojos tu pelo tu cabeza como quieras ", escribieron algunos en la publicación.

Recordemos que…

Hace algunos meses algunos la criticaron por las estrías que se le ven en sus senos, sin embargo, la modelo compartió en sus historias de Instagram una respuesta contundente para todos sus seguidores, especialmente a las mujeres.

