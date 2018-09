Ariadna Gutierrez es una de las mujeres más lindas del mundo, así quedó demostrado en el 2014 cuando se ganó el título de virreina universal. Desde ese momento su carrera como modelo se catapultó, actualmente es una de las colombianas más reconocidas de la farándula internacional, aunque en su vida amorosa no le ha ido tan bien. Ariadna Gutierrez habló por primera vez de su polémico exnovio.

Luego de que se diera a conocer su relación con el Dj Gianluca Vacchi a los pocos meses decidieron terminar todo. Ella por su parte decidió borrar todas las fotografías de sus redes sociales donde compartía con su ex novio, pero él por su parte dejó toda evidencia. Los rumores de la separación fueron que el italiano tenía una vida llena de excesos, lo que ella no sobrellevó y decidió terminar la relación, sin embargo, luego de un año la modelo decidió hablar.

En una entrevista para el programa 'Lo se todo' la barranquillera confesó que luego del proceso que ha tenido, el fallecimiento de su papá, aprendió a solo llenarse de cosas buenas y de alejar gente que no le aportara nada a su vida. Es por eso que la periodista aprovecho el momento y le preguntó, "tú me corregirás pero Gianluca Vacchi fue uno de los que no te aportó?".

"Que lo digan en sus casas. Uno aprende de todo, de las cosas buenas, de las cosas malas. Aunque admitió que fueron novios, aseguro que todo fue un aprendizaje en su vida amorosa y que no se arrepiente absolutamente de nada", respondió entre risas.

Aprovechando de que es una de las primeras veces que habla frente a cámara de su exnovio, la presentadora recordó que el músico niega haber sostenido una relación con la modelo y que según él "le da lo mismo besar a hombres que a mujeres". La expresión de la barranquillera cambió un poco y admitió que no tenía ni idea de eso, pero que respeta lo que él diga, a ella no le afecta.

Ariadna Gutierrez habló por primera vez de su polémico exnovio.

#LoSéTodo – Ariadna Gutiérrez En entrevista con #LoSéTodo Ariadna Gutiérrez reveló cómo está su corazón y habló de su nueva faceta como empresaria. Mira la entrevista ⬇ Posted by Lo Sé Todo Colombia on Friday, August 31, 2018

En lo que quedó de la entrevista Ariadna confesó que esta feliz como empresaria y modelo, pues sin duda sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo y por ahora soltera.

Te mostramos en video: