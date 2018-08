¡Trágico! Protagonista de 'ER' es ultimada por la policía tras un colapso emocional

Se trata de la actriz de orígenes latinos, Vanessa Márquez, que lamentablemente murió a la temprana edad de 49 años. La actriz, es recordada por interpretar el papel de enfermera Wendy Goldman en el drama familia que cambió la forma de hacer televisión, 'ER', lamentablemente tuvo que ser asesinada a tiros en manos de la policía de South Pasadena, California, en Estados Unidos la noche del jueves 30 de agosto, según un primer reporte que emitió la revista Variety.

#LeftistHypocrisy #Sexism #MeToo is BS

🚺 ME TOO –

ACTRESS WHO FINGERED CLOONEY is GUNNED DOWN by POLICE:

Former ‘ER’ Actress Vanessa Marquez, who Recently Accused George Clooney of Blacklisting Her, is Shot Dead by Police

Nothing to SEE here…https://t.co/X7sdcIBKmx

— Biff Smallberries (@Trey_VonDinkis) August 31, 2018