Oriana Marzoli cuenta que entrará a reality español y lanza curiosa indirecta

POR FIIIIINNN PUEDO GRITAR A VOCES QUE ENTRO A GHVIP!!!! He estado en 3 realities anteriormente pero sabéis por qué tengo tantas ganas de entrar a este? Porque al ser un formato con 24h se puede ver al 100% como soy!!!!! Espero que disfrutéis lo más grande conmigo y los que me odien también lo hagan, pero siempre SIEMPRE, con muchas ganas 😎 DIOOOOSSS no veo la hora de encerrarme y poder llegar a cada uno de vosotros desde la pantalla! 🤩 Eso sí, voy a echar muchísimo de menos a mi coquito, mis padres y a mis mejores amigos que me dan la vida y están siempre para mi, da igual la hora y el coñazo que les dé! Os quiero un mundo @alessgibaja @yasminaquejigo @lizzzev ❤️ #orianaghvip @ghoficial

