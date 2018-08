¡Majestuosa! Así llegó Lady Gaga al estreno de su nuevo musical

Lady Gaga lució realmente deslumbrante con un vestido de plumas rosadas la tarde de este viernes 31 de agosto en Venecia, Italia en la llega a la alfombra roja de lo que es el tan esperado estreno de su nuevo film musical 'A Star Is Born', todo esto, en el marco del Festival de Cine de Venecia 2018 en el teatro Sala Grande de la localidad italiana. Gaga optó por una creación Valentino Haute Couture de Pierpaolo Piccioli, que fue usada por primera vez por Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, en las pasarelas durante el pasado mes de julio.

There's a million reasons to love Lady Gaga and Bradley Cooper's #AStarIsBorn Venice photocall https://t.co/MqDGnCIMGZ pic.twitter.com/Zhqsqxjjcr — Variety (@Variety) August 31, 2018

La actriz y cantante de 32 años, no llegó sola, estuvo acompañada por su coprotagonista, el siempre guapisimo Bradley Cooper, quien además hace su esperado debut como director con esta película que promete revivir un clásico, pues es la tercera adaptación que se hace de esta historia. Con 'A Star is born' Gaga regresa a la gran pantalla después de los cameos en los films 'Sin City: A Dame to Kill For' en 2014 y 'Machete Kills' en 2013.

Recientemente Lady Gaga había participado e inclusó protagonizo, varios documentales como 'Jeremy Scott: The People's Designer' de 2014, 'Risk' de 2016 y 'Gaga: Five Foot Two' de 2017, donde mostró como es su día a día.