La nueva película de Alfonso Cuarón ‘Roma’ recibe excelentes críticas en su estreno

Netflix tuvo un éxito moderado en los Oscars el año pasado con tres nominaciones para "Mudbound" de Dee Rees, pero el gigante de streaming se está preparando para un gran avance de la temporada de premios con nuevas películas de los ganadores del Oscar Alfonso Cuarón y los hermanos Coen, además de los esfuerzos de Paul Greengrass y Orson Welles. La cinta "Roma" de Cuarón fue el primer filme original de Netflix en hacer su estreno mundial, y las excelentes críticas del Festival de Cine de Venecia dejan en claro que Netflix tendrá una gran temporada de premios.

"Roma" está ambientada en la Ciudad de México a principios de los años setenta. La historia se centra en una familia de clase media unida por una trabajadora doméstica (Yalitza Aparicio). La trabajadora, Cleo, y la matriarca de la familia, Sofía (Marina de Tavira), luchan con los cambios en el hogar familiar mientras México se prepara para un enfrentamiento entre la milicia apoyada por el gobierno y los manifestantes estudiantiles.

Eric Kohn de IndieWire llamó "Roma" la mejor película de Cuarón desde "Y tu mamá también" en su crítica. "La película canaliza los recuerdos de Cuarón de su crianza en una saga deslumbrante, meditativa, en blanco y negro que mina su historia agridulce desde adentro hacia afuera", escribe.

"Roma" está ganando reconocimiento universal en todos los ámbitos. Además de la calificación perfecta de IndieWire, "Roma" ha recibido críticas de cinco estrellas de The Telegraph y The Guardian. Robbie Collin de The Telegraph escribe que la película es "arrolladora e intimidante íntimamente", mientras que Peter Bradshaw de The Guardian elogia a "Roma" como la mejor oferta de Cuarón hasta la fecha, un gran elogio teniendo en cuenta que "Gravity" le ganó el Oscar al mejor director en 2014.

"'Roma' es su mejor película hasta ahora: una película emocionante, fascinante y conmovedora, con una historia muy personal que contar, hermosa y dinámicamente filmada en blanco y negro transparente", escribe Bradshaw.

