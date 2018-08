La increíble transformación de Artie, el protagonista de la serie 'Glee'

El actor Kevin McHale, recordado por su grandiosa interpretación de Artie, en la serie musical de Fox, 'Glee', ha tenedi una impresionante transformación con su cuerpo gracias a un plan de 12 semanas que hizo tonificar su torso como nunca antes lo habíamos visto. Kevin de 30 años, compartió con sus seguidores que pasó de 140 libras a 133 libras, que además perdió 8.2% de grasa corporal y pudo ganar al menos cinco libras de músculo, teniendo como resultado una transformación total. Sobre el proceso esto fue lo que compartió:

"En pocas palabras, me había convertido en una especie de 'flaco gordo'. Había estado trabajando en un problema intestinal / de digestión del cual ignoré por completo el diagnóstico y eso realmente me pasó factura. Constantemente sufría, había probado tantas dietas de eliminación diferentes, nada funcionaba. Llegué al punto en que ya me sentía miserable porque los problemas intestinales más la culpabilidad autoadministrada de no llegar al gimnasio o comer de la forma más sana posible, era una receta para el desastre. Sabía que era suficiente por un tiempo, pero afortunadamente mi amigo Scott Mills me envió un mensaje de texto sin avisar que Ultimate Performance llegaba a Los Ángeles y aproveché la oportunidad de trabajar con ellos"