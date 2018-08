Por esta razón llamarón 'Mico' a la presentadora Cristina Hurtado

Cristina Hurtado llegó a la fama gracias a su participación en el famoso programa 'Protagonistas de Nuestra Tele', desde ese momento se lanzó al estrellato como presentadora en diferentes medios de comunicación siempre luciendo hermosa. Sin embargo, esta vez sorprendió a sus seguidores con un video bailando.

En el clip podemos ver a varias mujeres en una clase de baile, al ritmo de X (Equis) de los reguetoneros J Balvin y Nicky Jam, sin embargo, claramente la persona que se roba el protagonismo es la presentadora del canal uno, pues sus movimientos son mucho más pronunciados que el del resto del grupo.

"Gózalo… báilalo", dice en la descripción de la publicación.

A post shared by CRISSHURTADO (@crisshurtado) on Aug 31, 2018 at 7:07am PDT

Los comentarios no tardaron en llegar mientras algunos la halagan por su belleza y coordinación, otros no dudan en contradecir a sus seguidores.

"Parece un Mico, baila terrible", "Lo importante es gozarla, ser feliz , si a los demás no les parece es problema de ellos", "La única antioqueña que sabe bailar, o por lo menos que he visto", "Ella es muy buena empresaria, presentadora, madre, esposa, pero no sabe bailar, no hay nada malo con decirlo", "'Criss' muy linda y todo, pero no es que tengas mucho ritmo", " Ella es muy linda como modelo y presentadora, pero como bailarina tienes lo tuyo aunque no es tu fuerte", escribieron algunos internautas.