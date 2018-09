Eminem es acusado de homofóbico por unas letras ofensivas en su nuevo álbum

Han pasado 17 años desde que Eminem se retractó de las acusaciones de homofobia interpretando un dúo con "Stan" con Elton John en los Grammy de 2001. Desde entonces, los dos hombres han disfrutado de una estrecha amistad, con el abiertamente homosexual John diciendo en una entrevista de 2017 que las letras del rapero "nunca fueron homofóbicas" y que no representaban su actitud real hacia la comunidad LGBTQ.

Y sin embargo… Apenas unas horas después del lanzamiento sorpresa de su último álbum, Kamikaze, Eminem está recibiendo críticas de los oyentes ofendidos por su uso de un insulto gay para describir a su compañero músico Tyler, el Creador. El rapero de 27 años (nombre real: Tyler Okonma) ha sido objeto de especulaciones sobre su sexualidad, pero él mismo no se disculpó por el uso de referencias homofóbicas en sus letras.

"Bueno, tengo fanáticos homosexuales y realmente no lo toman ofensivo, así que no sé", Tyler, el Creador le dijo a MTV en 2011 sobre la reacción que rodeaba sus letras. "Si te ofende, te ofende". Si me llamas negro, realmente no me importa, pero así soy yo, personalmente. Algunas personas pueden tomarlo de otra manera; Yo personalmente no le doy importancia ".

Pero muchas personas lo hacen, y no están contentos con esta letra homofóbica en la nueva canción de Eminem "Fall".

"Tyler no creo nada, entiendo por qué te llamaste f *****, perra / No es solo porque te falta atención / Es porque adoras las bolas de D12, eres sa-religioso".

Algunos han argumentado que la letra no es ofensiva porque Tyler, el Creador ha usado la palabra en el pasado, mientras que otros insisten en que eso es irrelevante. El rapero todavía tiene que responder públicamente a la controversia.

