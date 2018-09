RUMOR: Elsa podría ser lesbiana o bisexual en la segunda película de 'Frozen'

Recientemente, ha causado mucha polémica un rumor que asegura que el personaje de Elsa en la película 'Frozen', podría ser lesbiana o bisexual en la segunda cinta que será estrenada el 27 de noviembre de 2019.

Según Revenge of the Fans, los realizadores Jennifer Lee y Chris Buck van a darle un interés amoroso femenino a Elsa en la secuela. Aunque esta información no está confirmada por Disney, los rumores han tomado mucha más fuerza porque la codirectora de la cinta ya afirmó el pasado mes de febrero que no descartaba convertir a Elsa en lesbiana o bisexual.

“Amo todo lo que la gente dice y lo que la gente cree con nuestra película, que está abriendo el diálogo, que Elsa es un gran personaje que le está hablando a mucha gente. Esto significa que nuestro mundo es parte de estas conversaciones. Tenemos mucho que hacer, tenemos un montón de conversaciones al respecto, y lo tomamos muy en serio. Para mí Elsa me dice a dónde debe ir, y ella continúa hablándome. Siempre que escribo al personaje, dónde está Elsa y qué está haciendo con su vida, ella me lo dice cada día. Veremos a dónde nos lleva esto”, explicó.

Los rumores sobre la sexualidad de Elisa comenzaron a través de las redes sociales con el hashtag #GiveElsaAGirlfriend. Sumado a eso, Idina Menzel, quien le da su voz a Elsa para la película, reconoció estar "emocionada" por el hecho de que la gente estuviese pidiendo una novia para Elsa.

"¿Estoy muy contenta de que esté provocando que la gente hable sobre ello y que la gente tenga este tipo de conversaciones? Sí, lo estoy", afirmó en septiembre de 2016, manifestó.

Por el momento, habría que esperar que Disney se pronuncie antes este rumor.

