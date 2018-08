'Cats' el clásico musical de los 80s regresa con un elenco de lujo

Una nueva adaptación de 'Cats' llegará más pronto de lo que crees, se trata del famoso musical ingles que revive de la mano de Universal Pictures, con fecha de estreno de 20 de diciembre de 2019, según un primer reporte de The Hollywood Reporter este viernes 31 de agosto cuando además se confirmó parte del reparto.

Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden and Ian McKellen are set to star in #Cats , arriving in theaters on Dec. 20, 2019 https://t.co/rm7bRU09yN pic.twitter.com/gTxXNKA2oR

'Cats' es un musical que se estrenó en el teatro ingles en 1981, después llegó a Broadway donde se llevó el Tony como Mejor Musical en 1993 y finalmente en 1998 se intentó hacer una primera adaptación al cine que terminó siendo lanzada directamente como video y nunca en salas de cines comerciales. Será en 2019 que la historia finalmente llegue a la gran pantalla y con un grandioso elenco.

Popular Broadway musical-turned-movie updates!

Live-action CATS—feat. Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden, and Taylor Swift—will be released 12.20.2019 a date originally held by another long-running Broadway smash, Wicked, which has been moved to TBD. pic.twitter.com/TJGpKbOuAH

