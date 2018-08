Carolina Soto reveló su secreto para adelgazar luego de dar a luz

Hace poco Carolina Soto dejó asombrado a más de uno luego de mostrar en redes sociales la notable recuperación luego dar a luz a su segunda hija Violetta. La historia compartida por Instagram llamó tanto la atención que muchos de sus seguidores no dudaron en preguntarle cuál era su secreto para que su cuerpo se viera así en tan poco tiempo, y muy amablemente la presentadora no dudo con decirlo por el mismo medio.

En la sala de su casa mientras hacia algunas confesiones, como los celos que le han dado a Valentino (su hijo mayor) se están normalizando hasta hora, contó lo que muchas estaban esperando. Volvió a mostrar su abdomen y puntualizó que solo ha utilizado dos herramientas; confesó que su genética ha sido una gran aliada, pero que uno de sus tips ha sido tomar mucha agua, no solo para adelgazar, sino que también le ayuda para producir leche, y también una media que se coloca en su abdomen.

Además, confesó que subió 14 Kilos durante el embarazo, sin embargo, desconoce cuanto ha bajado por lo que en los próximos días con las citas medicas tendrá el dato para compartirlo con sus seguidores.

"Estoy dedicada a mi gordita, sin embargo, hay que admitir que todas nos queremos ver y sentirnos muy bien. Yo he tenido la fortuna de tener una súper genética, es por eso que en ocho días no he hecho nada, estar en mi casa dedicada a mis dos hijos, pero obviamente uno intenta ayudarse con cositas, yo tengo una media, no una faja, que me pongo durante el día y tomar mucha agua", dijo en el siguiente video.