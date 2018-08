Ariana Grande deslumbra en el funeral de Aretha Franklin interpretando uno de sus temas

La mañana del viernes 31 de agosto desde Detroit, Michigan, en Estados Unidos, se realizó el funeral para despedir a la legendaria reina del soul, Aretha Franklin. Un evento cargado de tristeza por su partida pero lleno de emociones al recordar su imborrable legado. Fueron miles las personas que se acercaron para decirle adiós a Aretha y entre ellas se encontraba nada más y nada menos que la grandiosa Ariana Grande.

La interprete de "No Tears Left to Cry" con tan solo 25 años interpretó completamente en vivo y con su impresionante capacidad, el clásico de Franklin, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' desde l Gran Grace Temple donde se celebraba el funeral de una de las últimas leyenda de la era dorada de la música popular.

Así como Ariana, muchos fueron los artistas que se acercaron a la ceremonia de más de seis horas de duración, para presentar sus respetos y admiración al legado de Aretha Franklin, un funeral realizado para celebrar la vida de la cantante de soul que tristemente falleció a principios del mes de agosto de 2018 a la edad de 76 años, después de batallar valientemente ante una enfermedad que la aquejaba, sin duda una interprete irrepetible que siempre seguirá viva.