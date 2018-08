Las adorables fotos de los príncipes Harry y William en brazos de Lady Di

Fue el 01 de junio de 1988 cuando el evento anual, Trooping the Colour, se celebraba en el Reino Unido y los fotógrafos pudieron capatr un momento realmente adorable en Lady Di y sus dos hijos, los príncipes William y Harry, este último con apenas tres añitos, se robaba la atención de todos cuando decidió sacar la lengua en medio de carcajadas que contagiaron a todos los asistentes, en uno de los momentos más cariñosos de Diana con sus hijos que hayan sido capturados en fotografía.

5/45 Prince Harry's Life in Photos – JUNE 1988 – Prince Harry, 3, sticks his tongue out during the Trooping the Colour ceremony from the balcony of Buckingham Palace #PrinceHarry #RoyalFamily #Royals pic.twitter.com/gBSHsyweZ3

— Prince George (@PrinceHRHGeorge) August 25, 2018