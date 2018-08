Mas relaciones entre los competidores están saliendo a flote y la oportunidad perfecta para que tuvieran momento de compartir se dio cuando los hombres del equipo vallecaucano invitaron a las cuatro mujeres rivales a pasar una noche en playa Oro. La nueva pareja del Desafío Súper Humano que generó polémica en redes sociales.

En las redes sociales del rality se compartió un video en el que sale a flote una charla de chicas que dejó a más de uno pensado, pues Gato a pesar de que solo mantiene una relación de amistad con Manu le pagó (Tres millones de pesos) la estadía para que pudiera descansar antes de una de las pruebas más duras del concurso.

Pero, pese a su intención muchos cuestionaron lo que el jugador siente realmente por ella, mientras que Manu le confiesa a sus compañeras que se siente comprometida a responder con algún coqueteo la invitación que le hicieron a la playa. La discusión en redes sociales no se hizo esperar y algunas opiniones dejaron solo más que pensar.

"Muchas veces sucede, ella acabo de salir de una ruptura que se nota todavía le duele, mientras que el está 'pasando el rato', moraleja mujeres, no le entreguen su corazón a la primera persona. Todo llegará en su momento", "Te 'empeliculaste' jaja", "Hacen una linda pareja, no entiendo, porque le creas falsas expectativas….un hombre que pide tiempo no te quiere", escribieron algunos de los comentarios.