La confesión de Melina sobre la lesión de salud que la aqueja. 

Hoy, después de 2 meses de lesión en la pierna, volví a correr. Iba a hacer 10k en la @mmboficial , pero ayer pude cambiar la categoría y me arriesgué por los 21k, distancia que jamás había recorrido. Me siento feliz de haberlo hecho porque era el miedo el que me decía que hiciera solo 10. Pero le gané. Troté con un poco de dolor, y bueno, por el tiempo no pregunten 😂 dejémoslo en que la terminé 💪🏻🤣 . . Gracias Dios por la salud, porque hoy corrí y me sentí más viva que nunca! . . Aprovecho en ésta foto que fue antes de la carrera obviamente 😂 para decirles que @sbqstore está regalando un #applewatch como el que tengo puesto! Vayan a su perfil y se enteran de la dinámica! Así se ponen juiciosos a correr 😜 Ustedes, qué reto quisieran cumplir?

